Malatya'da Karla Mücadele

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Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Malatya'da zorlu mücadele dronla görüntülendi

MALATYA - Malatya'da kar yağışının etkili olduğu Arapgir ilçesinde 2 bin rakımda yaşamlarını sürdüren vatandaşların zorlu mücadelesi dron kameraları ile görüntülendi.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle 2 bin metre rakımda yer alan Suceyin ve Yeşilova Mahalleleri'nde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti.

Dron kameralarıyla kaydedilen görüntüler, bölgedeki vatandaşların zorlu mücadelesini gözler önüne serdi. Çevre köylere ve ilçe merkezine henüz ulaşım sağlanamayan bölgelerde, karla mücadele eden vatandaşlar, zorlu hava şartlarına rağmen kar yağışının bereket getirdiğini ve bol su anlamına geldiğini ifade etti.