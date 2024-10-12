Malatya\'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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MALATYA'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Muhammed Kara (61) yaşamını yitirdi, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.G. yönetimindeki 06 CKZ 221 plakalı otomobil ile A.A.'nın kullandığı 23 ABY 311 plakalı motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin arkasındaki Muhammed Kara yaşamını yitirdi, 2 sürücü yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed Kara'nın cenazesi de otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.