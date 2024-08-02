Malatya\'da Koruyucu Aile Programı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

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Malatya'nın Kale ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Koruyucu Aile Programı" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında kamuda Koruyucu Aile Hizmet Modeline ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kale Kaymakamlığı bünyesinde görevli personele tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, "Koruyucu Aile Programı"nın amacı, esasları, koruyucu aile olmak için aranan şartlar ve hizmet modelinin işleyişi hakkında sunum yapıldı.

Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarında görevli amir ve memurlar katıldı.