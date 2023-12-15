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Malatya'da minibüs yangını - Son Dakika
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Malatya'da minibüs yangını

Malatya'da seyir halinde olan bir minibüs, motor kısmından alev alarak yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.12.2023 - 12:37,
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MALATYA'da, seyir halinde alev alan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kanyon Caddesi üzerinde ilerleyen 02 EH 225 plakalı minibüs, motor kısmından duman ve alevler yükseldiğini gören sürücüsü tarafından park edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Maddi hasar meydana gelen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Malatya\'da minibüs yangını
Kaynak: DHA
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