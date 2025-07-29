Malatya'da Orman Yangınlarıyla Mücadele

Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Doğanyol ilçesine bağlı Bayırköy Mahallesi ile Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangınlara karadan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 12 araç, 35 personel ve 6 iş makinesiyle, havadan ise askeri helikopterle müdahale ediliyor.

Bayırköy Mahallesi'nde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması devam ediyor.

Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'nde ise yangın henüz kontrol altına alınamadı.