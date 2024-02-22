Malatya'da Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Malatya\'da Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.V. idaresindeki bir otomobil ile M.G'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ve otomobilde bulunan bir kişi, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

22.02.2024 22:57
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.V. idaresindeki 44 AFB 960 plakalı otomobil, Dilek Mahallesi'nde, M.G'nin kullandığı 44 BL 403 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 44 BL 403 plakalı otomobildeki S.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika
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