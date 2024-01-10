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Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, F.G. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yolcular S.K, E.T. ve S.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Malatya\'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
10.01.2024 - 01:49,
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

F.G. idaresindeki 58 YE 647 plakalı otomobil, Hekimhan- Kuluncak kara yolu Hekimhan İstasyon mevkisinde şarampole devrildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile yolcular S.K, E.T. ve S.G. yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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