Malatya'da Regaip Kandili Kutlamaları

Güncel

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Yavuz, mesajında, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu anlamlı gecenin rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı özel zamanlardan biri olduğunu belirtti.

Bu değerli zamanların duaları Allah'a arz etme, hataları telafi etme ve gönülleri arındırma fırsatı olduğunu kaydeden Yavuz, bu mübarek gecede hoşgörü ve sevgi duygularını yüceltmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda yaşanan zorlu süreçlerin birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Yavuz, "Depremin yaralarını birlikte sarmaya çalıştığımız bugünlerde, bu anlamlı gecenin, Malatyamız başta olmak üzere ülkemizin huzuruna, refahına ve geleceğine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu mübarek gece, aynı zamanda, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisidir. Duaların semaya yükseldiği, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu özel anlarda, Rabbimizden tüm insanlık için barış, huzur ve esenlik niyaz ediyoruz. Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği ve mutluluğu için, memleketimizin dirlik, düzen ve refahı için, Gazze'deki soykırımın sona ermesi, Suriye'de barış ve huzurun yeniden tesis edilmesi ve İslam coğrafyasının her köşesinde kardeşliğin hakim olması için yürekten dua edelim."

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da mesaj yayımlayarak Regaip Kandili'ni kutladı.