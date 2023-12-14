Malatya'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında il dışından ruhsatsız silah getirileceği belirlendi.

Kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi.

Araçtaki E.A. ve A.B.K. gözaltına alındı.