Malatya'da Şehitliğinde hüzünlü bayram - Son Dakika
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Malatya'da Şehitliğinde hüzünlü bayram

Malatya'da şehit yakınları, bayram ziyaretlerinin ilkini şehitlerinin kabrine yaptı. Şehitlikte hüzün hakimdi. Şehit yakınları dualarını edip kabirleri temizlerken, belediye başkanları da ailelerin acısına ortak oldu.

10.04.2024 19:24  Güncelleme: 19:35
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Malatya'da Şehitliğinde hüzünlü bayram

MALATYA - Malatya'da şehit yakınları, bayram ziyaretlerinin ilkini şehitlerinin kabrine yaptı. Kimi tek başına kimi ise ailesiyle bayramın ilk günü şehidini yalnız bırakmadı.

Malatya Şehir Mezarlığında bulunan Şehitlik'te bu bayramda hüzün hakimdi. Şehit yakınları bayram namazının ardından ilk ziyaretlerini şehitliklere gerçekleştirdi. Buruk bir bayram yaşayan şehit yakınları yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Duaların edildiği kabirleri elleriyle temizleyen aileler, çiçeklerin bakımını yaparken, şehitlerin toprağına su döktü.

Aileler, ettikleri duaların ardından yan kabirde yatan kişinin de mezarını sulamayı ihmal etmedi. Şehitliği ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'te ailelerin acısına ortak oldu, kabirleri tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı.

Kaynak: İHA

Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

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