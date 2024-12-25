Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Zafer Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Batuhan Kökovalı'nın (26) öldürülmesine ilişkin gözaltına aldığı B.Ş, Ş.F.A, G.B'yi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
Şüphelilerden Ş.F.A. ve G.B, hakimlikçe tutuklanırken B.Ş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zafer Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Batuhan Kökovalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da silahlı kavgada 2 tutuklama - Son Dakika
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