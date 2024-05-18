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Malatya'da, şimşekler geceyi aydınlattı

MALATYA - Malatya'nın Doğanyol ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Doğanyol ilçesinde Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkili olan sağanak akşam saatlerinde etkisini arttırırken, yer yer doluya dönen yağışlarla birlikte çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Bir süre aralıklarla çakan şimşekleri, ise cep telefonları ile kayıt edildi.