Malatya\'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

Malatya'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kuyumcu görünümlü 3 iş yerinde, herhangi bir mal veya hizmet satışı olmaksızın vatandaşlara kredi kartı üzerinden faizli para verildiğini" belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 POS cihazı, 3 cep telefonu, 26 slip ve 3 tahsilat makbuzu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.