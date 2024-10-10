Malatya'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
S.D. yönetimindeki 44 HB 296 plakalı traktör, Polatdere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.D. ambulansta ayakta tedavi edildi.
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