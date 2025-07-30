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Malatya'da Türkçe Yaz Okulu

Malatya\'da Türkçe Yaz Okulu
30.07.2025 11:15
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16 ülkeden 19 öğrenci, Malatya'da Türkçe yaz okulu sayesinde dili ana dilleri gibi konuşuyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okulları kapsamında Malatya'ya gelen 16 ülkeden 19 öğrenci, aldıkları eğitimler sayesinde Türkçeyi ana dilleri gibi konuşuyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) düzenlenen yaz okuluna farklı ülkelerden gelen 19 öğrenci, sabah saatlerinde Türkçe dersleriyle eğitime başlıyor.

Türkçe derslerinde dil bilgisi ve kurallarının yanı sıra kelimeler öğrenen öğrenciler, öğrendikleri kelimeleri kendi aralarında konuşarak pekiştiriyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TÖMER Müdürü Prof. Dr. İlhan Erdem, AA muhabirine, Malatya'da farklı ülkelerden gelen 19 öğrenciyi misafir ettikleri söyledi.

Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür eden Erdem, "Bu arkadaşlarla 3 haftalık bir eğitim sürecini yaşadık. Sabahları Türkçe öğrenimi aldılar, öğleden sonra da kültürel etkinliklerle öğrencileri Türk kültürüyle tanıştırdık. Malatya'nın turistik yerlerini gezdiler, Darende ve Arapgir gibi yakın çevreleri gezdiler." dedi.

İran'dan gelen Melina Mokhtarzadeh da programı beğendiğini ve güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Mokhtarzadeh, şöyle konuştu:

"Malatya'nın çok güzel doğası ve insanları var. Ayrıca çok misafirperver insanları var. Burada Elazığ, Darende ve Sivas'ı da gezdik. Sabahları ders çalıştık Türk kültürünü tanıdık, çok eğlendik. Yemekler çok güzel. Benim için çok önemli bir tecrübe oldu, 1 yıl önce Türkçe öğrenmeye başladım ve şimdi A2 seviyesini bitirdim. Program bana çok faydalı oldu. Gerçekten güzel bir program herkese çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir program. Bence Türkçe öğrenmek çok faydalı ve ben de merak ediyordum."

Bosna Hersek'ten gelen Benjamin Moro ise Türkçeyi sevdiğini ve öğrendiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Türkçeyi daha çok öğrenmek için sürekli çalıştığını anlatan Moro, "Malatya çok güzel bir yer ama sıcak. İlçelerini de çok beğendim. Burada sabahları derslerimiz oldu, Darende, Arapgir'e gittik. Nemrut'a gittik, güneşin batışını izledik. Darende'de Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret ettik. Türkçe öğrenmek için güzel bir fırsat. Farklı etkinliklere katıldık, ata bindik, ebru yaptık. Proje çok büyük ve çok güzel, çok faydalı oldu." diye konuştu.

"Bu program çok faydalı oldu, tecrübe kazandım"

Romanya'dan gelen Mihaela Ariana Popa-Croitoru da Türkiye'yi ve Malatya'yı beğendiğini dile getirdi.

Malatya'nın doğası ve kültürünü de sevdiğini anlatan Mihaela, "Çok beğendim insanlar çok misafirperverler. İnsanlar çok ince düşünceli. Şimdi B1 seviyesindeyim. Bu program çok faydalı oldu benim için, tecrübe kazandım. Bana göre çok ilginç ve çok değerli bir program. Bu arada çok şeyler yaptık. İlk defa ata bindim, çok güzel bir fırsat." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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