Malatya\'da üstü açık rögara düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'da üstü açık rögara düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Merkez Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki Malet konteyner kentin arka tarafında kapağı açık rögara köpek düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, köpeği yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyudan çıkararak yaşam alanına bıraktı.
Üstü açık rögar ise ekiplerce kapatıldı.
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