Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi??????? Gözene Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 34 gram kubar esrar, 250 gram esrar tohumu, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli B.A, gözaltına alındı.