Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 mahallede şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

Aramalarda, 11 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan bu kişiler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.