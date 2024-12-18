Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 mahallede şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Aramalarda, 11 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan bu kişiler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?