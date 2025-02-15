Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Yavuz, bu kapsamda Doğanşehir ve Battalgazi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 850 gram esrar ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.