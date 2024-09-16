Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 9-15 Eylül tarihleri arasında 79 olaya müdahale edildi.
Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 109 şüpheliye yasal işlem yaptı.
Operasyonlarda 27 bin 949 sentetik hap, 470 gram esrar, 386 gram sentetik uyuşturucu ve 9 kök kenevir ele geçirildi.
Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?