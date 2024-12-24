Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

24.12.2024 19:18
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı olarak tabir edilenlere yönelik fiziki takip sonucu operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 571 sentetik hap, 1 kilo 62 gram esrar ve 11,60 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA

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