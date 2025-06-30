Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapan ekipler, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 147 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 21 kök kenevir, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.