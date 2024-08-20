Malatya\'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 bin 23 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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