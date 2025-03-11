Malatya'da Yaban Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

Malatya'da onlarca yaban keçisi sürü halinde görüntülendi

MALATYA - Malatya'da nesli tehlike altında olan yaban keçileri, yüksek dağlık kesimlerde sürü halinde görüntülendi.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç Mahallesi'nde dağlık alanda sürü halinde görüntülendi.

Bölgede bulunan bir taş ocağı tesisi çevresinde görülen yaban keçileri cep telefonu kameralarına yansırken bir süre sonra dağların yüksek kesimlerine doğru kaçarak uzaklaştıkları görüldü.