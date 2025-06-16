Malatya\'da Yangın 3 Saatte Söndürüldü

YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Malatya Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen Mahallesi'nde ot yangınının sıçramasıyla evlerde çıkan yangın ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, depremlerde hasar alan ve kullanılmayan 4 evdeki hasar yangın nedeniyle daha da büyüdü.

Recep BAĞDAT/MALATYA,