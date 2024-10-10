Malatya\'da Yeni Okul Açıldı

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Malatya'da hayırsever Fatma Demirbilek'in katkısıyla yapılan 24 derslikli Hatice İbrahim Özoğlu İlkokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi Mahallesi'nde yapılan okulun açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin ulusların bağımsızlığını, refahını ve huzurunu belirleyen en önemli stratejik alan olduğunu söyledi.

Yavuz, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen kenti yeniden inşa etmek için yoğun çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Vicdanlı, bir haksızlık karşısında her ne olursa olsun dimdik duran, hakkı, hukuku haykıran ve başkasının hak ve hukukuna hürmetle saygı gösteren nesiller yetiştirmek istediklerini vurgulayan Yavuz, "Hayırseverimizi tebrik etmek istiyorum. Yurt dışına gidip, orada tutunup daha sonra orada biriktirdiklerini ülkesini, milletini ve şehrini unutmadan tasadduk edebilen bu koca yürekli, cömert hanımefendiyi alkışlamanızı rica ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, kasım ayının sonuna kadar 52 okulu bitirip devreye almış olacaklarını belirterek, "Fatma Demirbilek hanımefendinin katkılarıyla eğitim öğretime açmış olduğumuz okulumuz, 24 derslikten oluşuyor. İçerisinde kütüphanemiz, çok amaçlı salonumuz, fen laboratuvarımız, yemekhanemiz ve kantinimiz bulunmakta. Bölgenin de buna ihtiyacı vardı." dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da Kur'an'ın ilk emrinin "Oku" olduğuna dikkat çekerek, katkısı için Fatma Demirbilek'i kutladı.

Hayırsever Fatma Demirbilek de çocukluğundan beri annesi ve babasının adına okul yaptıracağını söylediğini dile gitererek, "Allah'ım bana bu fırsatı verdi. İnşallah vatana, millete hayırlı olur, hayırlı evlatlar yetişir, hepimiz memnun oluruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Vali Yavuz, hayırsever Demirbilek ve katılımcılar, okulu gezdi.