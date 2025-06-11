Malatya'da Yılanların Dansı Görüntülendi

Malatya'da, yılanların çiftleşme dansı kamerada
MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yol kenarında çiftleşme dansı yapan iki yılan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde, Malatya- Adıyaman Karayolu kenarında karşılaşılan olayda, yılanların çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yılanların birbirine dolanarak dans eder gibi hareket ettiği anlar dikkat çekti. Kısa süren ilginç anlar, yılanların gözden kaybolmasıyla sona erdi.
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