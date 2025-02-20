Malatya'da Yoğun Kar Yağışı

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Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

MALATYA - Meteorolojinin kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğu kentler arasında bulunan Malatya'da, uyarıların ardından başlayan yağış etkisini arttırdı.

Malatya'da, meteorolojinin uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayarak etkisini attıran kar kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Battalgazi ile Yeşilyurt ilçelerinde eğitime bir gün süre ile ara verilen kentte Malatya- Kayseri karayolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ağır tonajlı araçlar Kozluca'da bekletiliyor

Ulaşımın kontrolü sağlandığı Malatya-Kayseri karayolu -Akçadağ- Darende güzergahında ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmeyerek araçlar Kozluca mevkiinde bekletiliyor.

Kent merkezinde yoğun kar yağışı devam ediyor

Malatya kent merkezinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kent merkezinde 30 santimi geçen kar nedeniyle bir çok araç yolda kalırken, ekiplerin karla mücadelesi ise devam ediyor.