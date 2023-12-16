Malatya Tarım ve Hayvancılık Platform Başkanı İhsan Akın\'a plaket verildi

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platform Başkanı İhsan Akın'a, sektör temsilcileri tarafından, kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi noktasındaki gayretlerinden dolayı plaket verildi.

Akın, bir restoranda düzenlenen etkinlikte, 17 yıldır Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 8 yıldır da platform başkanlığı yaptığını söyledi.

Sektör temsilcilerinin bu süreçte yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine plaket verdiği aktaran Akın, "Hep bir aile gibi ortak akılla birleştirici olarak iş yaptık. Bizleri destekleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu ise kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi noktasında el birliğiyle çalıştıklarını anlatarak, "Yerel yönetiminde desteğiyle depremde 15 süt toplama merkezi kurduk, köylünün sütünü yerde bırakmadık. Memleketin daha ileri gitmesi için hep birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Kurtoğlu, konuşmasının ardından sektör temsilcileri adına Akın'a plaketini takdim etti.

Programda bazı dernek ve kooperatif temsilcileri hazır bulundu.