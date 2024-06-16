Malavi Devlet Başkanı, Devlet Başkan Yardımcısının cenaze töreni için resmi tatil ilan etti

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LILONGWE, 16 Haziran (Xinhua) -- Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, 10 Haziran'da uçak kazasında hayatını kaybeden Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'nın cenaze töreni ve defin işlemlerini halkın takip edebilmesi için 17 Haziran'ı resmi tatil ilan etti.

Enformasyon ve Dijitalleşme Bakanı Moses Kunkuyu Cumartesi günü Malavi'nin başkenti Lilongwe'de düzenlediği basın toplantısında, Chilima'nın resmi cenaze programı hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Chilima'nın cenazesinin Pazartesi günü Lilongwe'nin yaklaşık 165 kilometre güneyindeki Ntcheu'da bulunan kendi köyünde defnedilmesi planlanıyor.

Devlet Başkanı Chakwera kazanın ardından 21 günlük yas ilan etmişti. Bu süre zarfında ülke genelindeki tüm kamu kurumlarında ulusal bayraklar yarıya indirilirken, kamuya açık her türlü kutlama faaliyeti de durduruldu.