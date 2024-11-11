Muş'un Malazgirt ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunun bahçesinde "Geleceğe Nefes Ol" temasıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Göksu Bayram, kurum amirleri, öğrenci ve diğer katılımcılarla fidan dikti.
Bayram, yurtta kalan öğrencilerle fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, gençlerin çevreye duyarlı olması ve doğayı koruma bilincine sahip şekilde yetişmelerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Malazgirt'te Fidan Dikim Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?