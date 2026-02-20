Malazgirt'te Ramazan Pidesi Mesaisi

Muş'un Malazgirt ilçesinde ramazan ayına girilmesiyle fırınlarda "ramazan pidesi" mesaisi de başladı.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideyi iftar saatine yetiştirmeye çalışan fırıncılar yoğun mesai yapıyor.

Fırın işletmecisi İsmet Dursun, iftar saatine yakın uzun kuyrukların oluştuğu söyledi.

Dursun, "İnsanlar iftardan kısa süre önce gelip fırından yeni çıkan sıcak pideleri alıyor. Biz de vatandaşımıza yetiştirebilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Ramazan sayesinde işlerimiz iki katına çıktı." dedi.