Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından teşekkür videosu paylaştı

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye ziyaretinden görüntüleri paylaştığı videoda teşekkürlerini iletti.

Malezya Başbakanı İbrahim, X sosyal medya platformundan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya ziyaretine ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

İbrahim, paylaşımında, "Müslüman dünyasının lideri, adalet, insan hakları ve sadece Gazze'de değil tüm dünyada barış ve adil çözüm çağrısında bulunan" Erdoğan'ı ağırlamaktan onur duyduklarını vurguladı.

"Malezya ve Türkiye Cumhuriyeti iki ülke, tek yürektir." ifadesine yer verdiği paylaşımında İbrahim, Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam etmesi temennisinde bulundu.

İbrahim, Erdoğan'ın ziyaretinin ülkesi için "son derece anlamlı ve zenginleştirici" olduğuna işaret ederek, "Siz bizim için çok değerli bir aile dostusunuz. Pek çok Malezyalı sizi tanıyor, hareketlerinizi, hikayenizi izliyor ve açıklamalarınızı çok ciddiye alıyor." açıklamasını yaptı.

Malezya ve Türkiye'nin ikili ticareti artırmaması için hiçbir neden bulunmadığını belirten İbrahim, "İkili ve diplomatik ilişkiler sadece ekonomik zorunluluklara dayanmaz. Samimi dostluk ve güvene dayanır." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim, Erdoğan'ın Güneydoğu Asya'ya gerçekleştirdiği bu ziyaret kapsamında ikili ilişkileri ve stratejik işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, Erdoğan'ı ağırladıkları için "çok şanslı" olduklarını kaydetti.