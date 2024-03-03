ÇEKİM TARİHİ: 2 Mart 2024
Uçurtma festivalinden çeşitli görüntüler
26. Pasir Gudang Uluslararası Uçurtma Festivali, yaklaşık 40 ülke ve bölgeden 100'den fazla uçurtma meraklısının katılımıyla Malezya'da başladı.
Birbirinden farklı tasarıma sahip devasa ve rengarenk uçurtmalar Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde bulunan Pasir Gudang semalarını yeniden doldurdu.
8 gün sürecek olan festivale on binlerce kişinin katılması bekleniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Malezya'nın Pasir Gudang kentinden bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Malezya'da düzenlenen uluslararası uçurtma festivali başladı - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.
Van'da usta öğretici Neriman Özdemir Avcı'nın girişimleriyle açılan kursa katılan kadınlar, evlerinde kullanmadıkları, çevreden topladıkları eskimiş malzemeleri yeni ürünlere dönüştürerek satışa sunuyor. Avcı, kadınların yeteneklerini gösterebilmelerini sağlamak ve sosyalleşmelerine öncülük etmek için kurs açtı. Kadınlar, geri dönüşümle süs eşyasına dönüştürdükleri ürünleri farklı platformlarda satışa sunarak gelir elde ediyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas'ta düzenlenen aday tanıtım törenine katılmak için eleştirdiği yüksek hızlı treni kullanarak seyahat etti. Karamollaoğlu, daha önce hizmet olmadığını belirttiği trenle Sivas'a giderken partililer tarafından karşılandı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim afişinde, 'Ne karagül ne kırmızıgül, sadece Beyazgül' ifadeleri kullanmasına tepki gösterdi.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde baharın müjdecisi çiğdemlerin çiçek açması ile 12 bin yıllık coğrafi işaretli siyez toprakla buluşturulmaya başlandı. Siyez buğdayının kış sebebiyle yapılamayan ekimi, çiğdemlerin çiçek açması ile gerçekleştirildi. Siyez, doğal olarak ekilen ve hiçbir kimyasal madde kullanılmadan yetiştirilen bir üründür. Siyezden yapılan ürünler ise yoğun ilgi görüyor.
Antalya Diplomasi Forumu 2024'te düzenlenen "Enerji Güvenliğinde Değişen Paradigmalar" başlıklı panelde enerji jeopolitiğinde yaşanan paradigma değişiklikleri, Ukrayna'daki savaşın dünya enerji piyasaları ve enerji siyasetine etkileri, temiz enerjiye geçiş ve sıfır emisyon hedefleri ile...
Manisa İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi için 19 partinin ve adayının yarışacağını açıkladı.
Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle pekmez ve kokulu üzüm şırası üretmek için tarımsal kalkınma kooperatifini kurdu. Köy halkı, israf olan meyveleri pekmez, meyve suyu, şıra ve reçel haline getirerek ek gelir elde etmeyi hedefliyor. Projeyle kırsalda yaşayan nüfusun geliri artırılarak kente göçün azaltılması amaçlanıyor.
Muğla Yeşilay Şubesi, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini ücretsiz olarak izletti. Film, internetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın etkin kullanımının gençlerin manipülasyonuna ve demokrasinin tahrip edilmesine nasıl yol açtığını anlatıyor. Film gösterimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve halkın ilgisiyle dikkat çekti.
Samsun'da düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yetişemeyen öğrencileri motosikletli polis ekipleri sınava yetiştirdi. Sınav merkezine belirlenen saatte yetişemeyen bazı öğrenciler ise sınava alınmadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?