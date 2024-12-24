Malezya'da Üç Araçlı Kaza: 7 Ölü, 33 Yaralı

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KUALA LUMPUR, 24 Aralık (Xinhua) -- Malezya'da Kuzey-Güney Otoyolu'nun kuzey bölümünde bulunan Ayer Keroh Dinlenme ve Servis Alanı yakınlarında üç aracın çarpıştığı kaza mahalli, 23 Aralık 2024.

Malezya'da Kuzey-Güney Otoyolu'nun kuzey bölümünde Ayer Keroh Dinlenme ve Servis Alanı yakınlarında pazartesi gecesi geç saatlerde üç aracın karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, kazaya 27 yolcu taşıyan bir tur otobüsü, bir yük kamyonu ve bir Toyota minibüsü karıştı. (Fotoğraf: Bernama/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)