Malezya'dan Arakanlı Sığınmacılara Geri Gönderme - Son Dakika
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Malezya'dan Arakanlı Sığınmacılara Geri Gönderme

Malezya, 300 Arakanlı sığınmacıyı sahil güvenlik önlemleriyle geri gönderdi.

04.01.2025 20:16
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KUALA Malezyalı yetkililer, deniz yoluyla ülkeye giriş yapan yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman (Rohingya) sığınmacıyı geri gönderdiklerini bildirdi.

Langkawi Adası açıklarında tespit edilen iki tekneden, Arakanlı Müslüman olduğu düşünülen 300 kişi yasa dışı yollarla sahile ulaştı.

Deniz Kuvvetleri Ajansı Şefi Muhammet Abdullah, mültecilerin yolculuk sırasında yeterli yiyecek ve su bulamadıklarını belirterek, sahile ulaştıklarında bitkin halde olduklarını kaydetti.

Abdullah, yiyecek ve su verilen sığınmacıların teknelere bindirilerek geri gönderildiklerini açıkladı.

Teknelerin nereden geldiği ve nereye gönderildiğine dair bilgi verilmedi.

Malezya, dün Langkawi adasına deniz yoluyla ulaşan 196 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı gözaltına almıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri baskının ardından Arakan'dan kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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