Malezya'dan Myanmar'a Ateşkes Çağrısı

Malezya, 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ile 6,4 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Myanmar'daki yardım çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla, silahlı gruplarla çatışan askeri yönetimin ilan ettiği geçici ateşkesin uzatılması çağrısında bulundu.

Malezya yerel basınındaki haberlere göre, Başbakan Enver İbrahim, Vietnamlı mevkidaşı Pham Minh Chinh ile telefonda görüştü.

Malezya Başbakanı Enver, X hesabındaki paylaşımında, "Myanmar'daki vatandaşlara yönelik insani yardımların kısıtlamalar olmadan devam etmesi konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Enver, paylaşımında Myanmar'da yaklaşık 3 bin 700 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilan edilen geçici ateşkesin uzatılması çağrısı yaptı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) dış ortaklarla ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Enver, birliğin bölgedeki merkezi rolünü ve lider konumunu koruma vizyonunu sürdürdüğünü de vurguladı.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerde 3 bin 689 kişi ölmüş, 5 bin 20 kişi yaralanmıştı.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

Myanmar'daki askeri yönetim, depremlerde arama, kurtarma, yardım ve kalkınma çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla 22 Nisan'a kadar geçerli olmak üzere ateşkes ilan etmiş, silahlı gruplara cunta yönetiminin güvenlik güçlerine ve askeri üslerine saldırmama ve alanlarını genişletmek için organize olmama çağrısı yapılmıştı. Ateşkes, 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Myanmar'da askeri darbe ve iç savaş

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.