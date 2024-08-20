Malezya ve Hindistan İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı - Son Dakika
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Malezya ve Hindistan İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelerek savunma dahil olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirmeye karar verdiklerini açıkladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin altyapı, tarım ve savunma alanlarında daha da güçlenmesi hedefleniyor.

20.08.2024 14:19
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YENİ Malezya ve Hindistan, savunma dahil olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de mevkidaşı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İbrahim, iki ülkenin yıllardır iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Bu iyi ilişkilerin altyapı, tarım ve iki ülkeyi koruyacak savunma alanlarında daha da güçlenmesi gerektiğine karar verdik." dedi.

Hindistan Başbakanı Modi de Malezya ile savunma, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğini kuvvetlendirmeyi ele aldıklarını ifade ederek, "İki ülke yarı iletken üretimi gibi yeni alanlarda da işbirliği yaparak büyümeli." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan ve Malezya'nın yıllar geçtikçe "enerjilerini yenileyerek" ikili ilişkilerini sürdürdüğüne işaret eden Modi, "İşbirliğimizi 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' düzeyine yükseltmeye karar verdik." diye konuştu.

İki ülke başbakanı ayrıca dijital teknoloji, turizm ve sağlık alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı.

Bu arada, Hindistan'da 70 Malezyalı firmanın faaliyet gösterdiği belirtilirken, Malezya'da da 150'den fazla Hint firmasının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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