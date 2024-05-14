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Mali'de Tarihi Cami Onarımı

Mali\'de Tarihi Cami Onarımı

Mali'de binlerce kişi, UNESCO korumasındaki Djenne Ulu Camii'nin onarım çalışmasına katıldı. Caminin sıvanması barışın sembolü olarak görülüyor. Turist sayısı güvenlik sorunları nedeniyle sınırlı kaldı. Djenne kenti, topraktan yapılmış camii ve geleneksel evleriyle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

14.05.2024 12:23
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Mali'de binlerce kişi, tarihi Djenne Ulu Camii'nin yağmur sezonu öncesi her yıl düzenlenen onarım çalışmasına katıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) korumasındaki camiye kovalarla çamur taşıyan binlerce Malili, tarihi yapının kerpiç duvarlarını sıvayarak yeniden onardı.

Haziran ayındaki yağmur mevsimi başlamadan önce yeni bir çamur tabakasına ihtiyaç duyan caminin onarım çalışmasına katılan turist sayısı bu yıl sınırlı kaldı.

Djenne Kültür Müdürü Moussa Moriba Diakite, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, güvenlik sorunları nedeniyle birçok kişinin her yıl düzenlenen etkinliğe katılamadığını belirtti.

Diakite "Turizm endüstrisi ortadan kalkmasına rağmen ülkenin kültürel mirasını korumak için caminin bakımına ne pahasına olursa olsun devam edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Caminin sıvanması barışın sembolüdür"

Caminin onarım çalışmasında kadınlar nehirden su getirirken erkekler ise çamur yaparak camiyi sıvadı.

Çalışmalara katılan bölge sakinlerinden Amadou Ampate Cisse ise "Caminin sıvanması barışın sembolüdür. Yoksul, zengin herkes bu etkinlik için burada." ifadelerini kullandı.

Cisse, bu geleneği nesilden nesile sürdüreceklerinin altını çizerek "Biz bunu çocuklarımıza aktaracağız, onlar da aynısını yapacaklar." dedi.

İlk defa 13. yüzyılda inşa edilen Djenne Ulu Camii, sonrasında 2 defa yıkılıp yeniden inşa edilerek 1907'de bugünkü halini almıştı.

Yaklaşık 30 bin nüfusu bulunan Djenne kenti, topraktan yapılmış Ulu Camii ve geleneksel evleriyle 1988'den bu yana UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

UNESCO, bölgedeki terör saldırıları nedeniyle kenti 2016'da tehlikede olan yerler listesine almıştı.

Kaynak: AA

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