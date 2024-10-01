Malkara'da 2 Yaşındaki Bebeğin Durumu Ciddi - Son Dakika
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Malkara'da 2 Yaşındaki Bebeğin Durumu Ciddi

Malkara\'da 2 Yaşındaki Bebeğin Durumu Ciddi

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek, 24 gündür yoğun bakımda, sağlık durumu kötüye gidiyor.

01.10.2024 16:19
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken, bebeğin yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, S.Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde tedavisi sürüyor.

Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, AA muhabirine her gün bebeğin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldıklarını söyledi.

Aldıkları son bilginin kendilerini üzdüğünü aktaran Akyüz, "Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor. Doktorun söylediği, 'Bu şekilde giderse kaybedeceğiz.' Ümidimiz sadece Allah'tan." dedi.

Akyüz, her gün babasının S.Y. bebeği gördüğünü belirtti.

Her gün bebeğin iyileşeceği umuduyla hastaneye geldiklerini anlatan Akyüz, "Güzel bir haber alma umuduyla geliyoruz. Haber aldıktan sonra dönerken ayaklarım bile tutmuyor. Yürüyecek dermanın kalmıyor. O kadar kötüyüz. Allah yardımcımız olsun. Tek isteğimiz bebeğin bir an önce sağlığına kavuşması." diye konuştu.

Akyüz, 24 gün boyunca kimseyle görüşmediklerini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malkara'da 2 Yaşındaki Bebeğin Durumu Ciddi - Son Dakika

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