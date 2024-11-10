Malta'da Çin Yapımı Elektrikli Otobüsler Hizmette

VALLETTA, 10 Kasım (Xinhua) -- Malta'nın Santa Lucija kentinde, simgesel Çin manzaraları ve kültürel miras alanlarının görselleriyle süslenmiş Çin yapımı elektrikli otobüsler, 9 Kasım 2024.
Her biri simgesel Çin manzaraları ve kültürel miras alanlarının görselleriyle süslenmiş Çin yapımı üç elektrikli otobüs cumartesi günü Malta'da hizmet vermeye başladı. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)
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