Malta'da Çin Yapımı Elektrikli Otobüsler Hizmette

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VALLETTA, 10 Kasım (Xinhua) -- Malta'nın Santa Lucija kentinde, simgesel Çin manzaraları ve kültürel miras alanlarının görselleriyle süslenmiş Çin yapımı elektrikli otobüsler, 9 Kasım 2024.

Her biri simgesel Çin manzaraları ve kültürel miras alanlarının görselleriyle süslenmiş Çin yapımı üç elektrikli otobüs cumartesi günü Malta'da hizmet vermeye başladı. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)