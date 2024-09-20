Maltepe'de Doberman Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maltepe'de Doberman Saldırısı

Maltepe\'de Doberman Saldırısı

Maltepe'de tasmasız gezdirilen doberman, bir genci ayağından ısırdı, çevredekiler müdahale etti.

20.09.2024 04:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALTEPE'de sahibi tarafından tasmasız gezdirilen doberman cinsi köpek, bir kişiye saldırdı. Genci ayağından ısıran köpeğe çevredekiler kürek ile vurarak müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükyalı Mahallesi'nde yaşandı. Sahibi tarafından tasmasız olarak gezdirildiği belirtilen doberman cinsi köpek, bir kişiye saldırdı. Talihsiz kişiyi ayağından ısıran köpek, bir süre saldırmaya devam etti. Bu sırada, çevredeki vatandaşlar bir yandan saldırgan köpeği kuyruğundan çekerken, diğer yandan ise kürek ile vurarak müdahale etti. Saldırıya uğrayan kişi acı içerisinde "Ayağım koptu" diye bağırarak yardım isterken, çevredekilerin müdahalesi sonucu güçlükle kurtarıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Köpeğin gence saldırdığı anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, köpeğin genci ayağından ısırdığı anlar yer alırken, olay yerinde aynı cinsten ikinci bir köpeğin de gezdiği görülüyor.

Kaynak: DHA

Köpek Saldırısı, Yerel Haberler, Cep Telefonu, Maltepe, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Doberman Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
10:14 Tayland’da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı Tayland'da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı
10:10 Türkiye’de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı 78 artış gösterdi Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi
10:07 Yeni ev bile arıyorlar Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor
10:00 Heyecan devam ediyor İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün menüsü Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
10:00 Hindistan’da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü Hindistan'da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 06:19:48. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de Doberman Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement