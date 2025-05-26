Maltepe\'de Kayıp Genç Ölü Bulundu

Maltepe'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, evinden 2 gün önce ayrılan Mustafa Altundere'nin (17) ailesi oğullarından haber alamadıklarını belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri gencin bulunması için arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sürerken, Başıbüyük'teki ormanlık alanda bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede cesedin 17 yaşındaki Altundere'ye ait olduğu tespit edildi.
Altundere'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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