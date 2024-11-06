Maltepe'de Konteynerde Ölüm

Maltepe'de bir kişi yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Zümrütevler Mahallesi Altıntabak Sokak'ta boş arazideki konteynerde yalnız yaşayan Ayhan Aydoğdu'yu (46) bir süre göremeyen çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hareketsiz halde bulunan Aydoğdu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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