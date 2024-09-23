Maltepe\'de Otomobile Silahlı Saldırı

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MALTEPE'de husumetlilerinin park halindeki otomobilde olduğunu gören bir kişi, otomobile kurşun yağdırdı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde Zümrütevler Mahallesi, Nil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine hafif ticari araç ile gelen bir kişi araçtan inerek park halindeki otomobile yanaştı. Otomobilin içerisinde bulunan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Otomobilde bulunanlar olay yerinden kaçarken, saldırgan da olay yerine geldiği hafif ticari araca binerek kayıplara karıştı. Saldırı da ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.