Maltepe\'de park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

Güncel

Maltepe'de, park halindeki otomobil ve minibüsün üzerine devrilen ağaç hasara neden oldu.

Altayçeşme Mahallesi Er Sokak'ta bulunan bir evin bahçesindeki ağaç, sağanak ve rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi.

Ağacın devrilmesi nedeniyle sokak trafiğe kapanırken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasar gören araçlar bulundukları yerden çekildi.

Devrilen ağacın itfaiye ekiplerince kesilip dallarının kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.