Maltepe'de Pitbull Saldırısı

Maltepe'de pitbull cinsi köpeğin bir kişiyi ısırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Küçükyalı Mahallesi'nde 18 Eylül'de, pitbull cinsi köpek bir binanın bahçesinde bulunan Eser Alkurt'a saldırarak, ayağından ısırdı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeğin saldırısından kurtulan Alkurt, gittiği hastanede ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Eser Alkurt'un olayla ilgili polise başvurarak şikayetçi olacağı öğrenildi.
Köpeğin saldırdığı Alkurt'un çevredeki vatandaşlarca kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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