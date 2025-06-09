Maltepe'de Seramik Deposunda Yangın

Maltepe'de seramik deposunda çıkan ve yanındaki hurdalık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başıbüyük Mahallesi'ndeki seramik malzemelerin konulduğu depoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, yandaki otomotiv parçalarının depolandığı hurdalık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.