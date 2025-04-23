Maltepe'de Silahlı Saldırı: 4 Tutuklama

Maltepe'de lokantaya silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 7 Nisan'da otomobille Cevizli Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki restorana gelen saldırganların saat 01.20 sıralarında kapalı olan iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri tespit eden ekipler, saldırganların iki araçla Avrupa Yakası'ndan olay yerine geldiklerini belirledi.

Olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerden 17 yaşındaki S.B. ile Tolga A., Okan Y., Mert A.K. ve Yunus E.K., bulundukları adreslere özel harekat desteğindeki polislerce yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandıkları değerlendirilen bir tabanca da operasyonda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tolga A., Okan Y., Mert A.K. ve Yunus E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.???????