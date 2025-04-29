Mamak\'ta Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde aynı evde alkol aldığı arkadaşları tarafından, aranma kaydı olduğunu öğrenmeleri üzerine kovulan Mustafa Yılmaz, giderken evin girişindeki koltuğu ateşe verdi. Çıkan yangında evde bulunan İzzet Eşgi (50) hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı kurtuldu. Tutuklanan Mustafa Yılmaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 76 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Mamak'ta geçen yıl 26 Eylül'de, Mustafa Yılmaz, kısa süre önce tanıştığı Adem E. ve arkadaşlarıyla onun evinde buluştu. 5 kişi alkol almaya başladı. Adem E. ve arkadaşları, Mustafa Yılmaz'ın, cezaevinden çıktığını ve aranma kaydı olduğunu öğrenmeleri üzerine evden gitmesini istedi. Buna sinirlenen Mustafa Yılmaz, giderken tek katlı müstakil evin girişindeki koltuğu ateşe verip, kaçtı. Çıkan yangında evde bulunan İzzet Eşgi, Adem E., Gönül T. ve Yeliz Ü. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İzzet Eşgi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Mustafa Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması tamamlanarak, dava açıldı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Adem E.'nin, Mustafa Yılmaz hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenince evden gitmesini istediği, Yılmaz'ın evden çıkarken 'Size yapacağımı bilirim' dediği ve evin önünde bulunan koltuğu çakmakla yaktığı belirtildi. Durumu fark eden Adem E.'nin, koltuğu söndürmeye çalıştığı, bu sırada evin alevler içinde kaldığı, evin camını kırarak Yeliz Ü. ve Gönül T.'yi, sonra da İzzet Eşgi'yi kurtardığı anlatıldı. İzzet Eşgi'nin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamedeki otopsi raporunda İzzet Eşgi'nin, vücudunun yüzde 90'ını tutan yanık ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

'KULTUĞU YAKTIM, ZARAR VERMEK İSTEMEDİM'

Mustafa Yılmaz, iddianamedeki ifadesinde Adem E.'nin geçici olarak ikametinde kaldığını ileri sürerek, "Cezaevine girmiştim. Cezaevinden izinli olarak çıktım. Sonrasında cezaevine teslim olmadım. Hakkımda yakalama ilamları bulunuyordu. Adem olay günü evde Gönül, Yeliz ve İzzet varken, aranmam olduğu için beni evden kovdu. Sonrasında eşyalarımı alarak evden çıktım. Evin önünde, kapının girişinde bulunan koltuğu çakmak ile yaktım. Kimseye zarar vermek istemedim" dedi.

CANAVARCA HİSLE HAREKET ETTİ

İddianamede, sanık Yılmaz'ın İzzet Eşgi'nin çıkardığı yangınla ölümüne sebep olduğu, Adem E., Yeliz Ü. ve Gönül T.'ye karşı evi yakarak öldürmeye teşebbüs ettiğine dikkat çekildi. İçeride insanlar olduğunu bildiği halde evi yakma eyleminde canavarca hisle hareket ettiği belirtilen sanık Mustafa Yılmaz hakkında, 'Canavarca hisle veya yangın çıkararak kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 76 yıla kadar hapis talep edildi.